    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    765мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd98.21eur107.97

    Спортсменку из Екатеринбурга избил бывший тренер. Он напал сзади и ударил коньками по голове

    1498
    17 комментариев

    20-летнюю конькобежку Юлию Епифанову из Екатеринбурга избил бывший тренер Александр Кардаков во время спортивных сборов на стадионе «Уральская молния», сообщает E1.RU 12 августа.

    «Он выхватил коньки и начал избивать меня ими, ударил по голове и порезал руку. Сейчас сюда едут полиция и скорая помощь», — рассказала Юлия. Как рассказала сестра пострадавшей, двое мужчин держали спортсменку, пока тренер наносил удары. После он забрал у нее коньки.

    Спортсменка поменяла тренера в связи с плохими результатами и ежедневным булингом из-за веса, отметила ее сестра. После ухода Юлии Александр Кардаков требовал вернуть коньки за 150 тысяч рублей.

    «Они возвращаются только в том случае, если спортсмен бросает спорт, а она спорт не бросала, плюс лезвия мы покупали самостоятельно, за свой счет. Также хотела бы добавить, что коньки списаны и подтверждающих документов, что он ей выдавал эти коньки, у него нет», — подчеркнула она.

    Юлия Епифанова входит в состав региональной сборной по конькобежному спорту. Сейчас в Челябинск выехали родные девушки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЕкатеринбургСпорт
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close