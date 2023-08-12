Спортсменку из Екатеринбурга избил бывший тренер. Он напал сзади и ударил коньками по голове

20-летнюю конькобежку Юлию Епифанову из Екатеринбурга избил бывший тренер Александр Кардаков во время спортивных сборов на стадионе «Уральская молния», сообщает E1.RU 12 августа.
«Он выхватил коньки и начал избивать меня ими, ударил по голове и порезал руку. Сейчас сюда едут полиция и скорая помощь», — рассказала Юлия. Как рассказала сестра пострадавшей, двое мужчин держали спортсменку, пока тренер наносил удары. После он забрал у нее коньки.
Спортсменка поменяла тренера в связи с плохими результатами и ежедневным булингом из-за веса, отметила ее сестра. После ухода Юлии Александр Кардаков требовал вернуть коньки за 150 тысяч рублей.
«Они возвращаются только в том случае, если спортсмен бросает спорт, а она спорт не бросала, плюс лезвия мы покупали самостоятельно, за свой счет. Также хотела бы добавить, что коньки списаны и подтверждающих документов, что он ей выдавал эти коньки, у него нет», — подчеркнула она.
Юлия Епифанова входит в состав региональной сборной по конькобежному спорту. Сейчас в Челябинск выехали родные девушки.