Спортсменку из Екатеринбурга избил бывший тренер. Он напал сзади и ударил коньками по голове

20-летнюю конькобежку Юлию Епифанову из Екатеринбурга избил бывший тренер Александр Кардаков во время спортивных сборов на стадионе «Уральская молния», сообщает E1.RU 12 августа.



«Он выхватил коньки и начал избивать меня ими, ударил по голове и порезал руку. Сейчас сюда едут полиция и скорая помощь», — рассказала Юлия. Как рассказала сестра пострадавшей, двое мужчин держали спортсменку, пока тренер наносил удары. После он забрал у нее коньки.

Спортсменка поменяла тренера в связи с плохими результатами и ежедневным булингом из-за веса, отметила ее сестра. После ухода Юлии Александр Кардаков требовал вернуть коньки за 150 тысяч рублей.