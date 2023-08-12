Головная боль, боль в грудной клетке, рези в животе — когда пора вызывать скорую, а когда — неотложку

Головную боль не снимают обезболивающие — вдруг это инсульт? Боли в грудной клетке — сердечный приступ? Боли в животе доводят до трясучки — аппендицит? Когда человек редко болеет, а к врачу обращается еще реже, любая внезапная или неутихающая боль его пугает и приводит в растерянность — что делать?
«Фонтанка» рассказывает, как получить неотложную помощь и почему для нее необязательно вызывать скорую.
Текстовый вариант этого материала вышел на сайте «Фонтанка.ру» 11 августа. Читайте полную версию: «Куда мне с этим идти? Как получить неотложную помощь и почему для нее необязательно вызывать скорую».