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    Головная боль, боль в грудной клетке, рези в животе — когда пора вызывать скорую, а когда — неотложку

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    4 комментария
    Фото: Огнев Михаил//«Фонтанка.ру»
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    Головную боль не снимают обезболивающие — вдруг это инсульт? Боли в грудной клетке — сердечный приступ? Боли в животе доводят до трясучки — аппендицит? Когда человек редко болеет, а к врачу обращается еще реже, любая внезапная или неутихающая боль его пугает и приводит в растерянность — что делать?

    «Фонтанка» рассказывает, как получить неотложную помощь и почему для нее необязательно вызывать скорую.

    Текстовый вариант этого материала вышел на сайте «Фонтанка.ру» 11 августа. Читайте полную версию: «Куда мне с этим идти? Как получить неотложную помощь и почему для нее необязательно вызывать скорую».

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    Фото: Огнев Михаил//«Фонтанка.ру»

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