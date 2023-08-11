Куда мне с этим идти? Как получить неотложную помощь и почему для нее необязательно вызывать скорую

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Головную боль не снимают обезболивающие — вдруг это инсульт? Боли в грудной клетке — сердечный приступ? Боли в животе доводят до трясучки — аппендицит? Когда человек редко болеет, а к врачу обращается еще реже, любая внезапная или неутихающая боль его пугает и приводит в растерянность — что делать? Еще недавно решением любых проблем был вызов скорой: набираешь 03, и пусть специалисты делают что хотят. Но с тех пор как ФЗ-323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» разделил экстренную и неотложную помощь, народ запутался. А если учесть, что попасть к врачу поликлиники в день, когда заболело, нереально, действительно, впору и запаниковать. «Фонтанка» рассказывает, как получить помощь в ситуации, когда что-то заболело вдруг.



Набираем вечное 03. В чем отличие скорой помощи от неотложной? Спустя 12 лет с начала действия основного закона в системе здравоохранения — ФЗ-323, это самый часто задаваемый вопрос.

Во многих регионах, в том числе в Петербурге, с советских времен существовала одна служба, которую вызывали по телефону 03. Потом ее разделили на централизованную скорую помощь и неотложную. Скорая должна приезжать быстро, в ней работали специализированные бригады: педиатрические, нефрологические или кардиологические. Неотложная была не только неспециализированной (в ней работали в основном терапевты и педиатры), но и плохо оснащенной, время ее прибытия на вызов практически не регламентировалось, исходили из того, что это произойдет «сегодня». В каждом районе — своя. В итоге, чтобы вызвать скорую помощь, надо было набрать 03, а чтобы вызвать неотложку, надо было выучить ее семизначный номер телефона.



В период реформирования системы здравоохранения, уже после принятия ФЗ-323 и приказа Минздрава № 388 (действует с 2014 года), регламентирующего работу службы скорой медицинской помощи, многое изменилось в системе ее оказания. Во-первых, автопарк городских и районных служб обновили, оснастили приблизительно одинаково. Во-вторых, упразднили специализацию по бригадам, оставили только реанимационно-анестезиологические, психиатрические и линейные (универсальные). И все назвали скорой помощью. В итоге у нас есть городская станция скорой медицинской помощи (ГССМП) с подстанциями в разных районах, из которых бригады выезжают на экстренные вызовы, и есть районные — отделения скорой медицинской помощи (ОСМП) при поликлиниках, «оказывающие помощь в неотложной форме».



Районные скорые петербуржцы старшего возраста по-прежнему пытаются назвать неотложками, а петербуржцы помоложе не понимают почему. Объяснение есть в нормативных документах Минздрава, разделивших скорую (экстренную) помощь и неотложную не только для службы на колесах (в редких случаях — на вертолетах), но для всей системы здравоохранения:

экстренная помощь оказывается при внезапных острых состояниях и обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни;

неотложная помощь оказывается при внезапных острых состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Может ли человек, далекий от медицины, понять, угрожает его жизни боль в животе или грудной клетке? Нет. Поэтому, несмотря на то, что у ГССМП и ОСМП как бы разные функции и требования к прибытию на вызов, а обращаться в них надо в разных ситуациях, вы не ошибетесь, набрав номер 03 на стационарном или 103 — на мобильном телефоне. Диспетчер разберется, бригада какой службы скорой помощи приедет к вам по вызову.

Так, если приступ, скажем, почечной колики застал вас на улице или в офисе, приедет бригада ГССПМ, ее же отправят к вам в ситуации, если вы получили на улице травму. Городская скорая выезжает также на вызовы к беременным, к пациентам с психиатрическими заболеваниями или подозрениями на них, а также на любые ЧП.



Когда внезапно поднялось артериальное давление или у вас бронхиальная астма и вы задыхаетесь дома, приедет скорая районного ОСМП. (У пациентов, не впервые столкнувшихся с такими состояниями, как правило, 7-значный телефон районной скорой уже есть, они звонят напрямую.)



Но вам-то без разницы, к какому ведомству относятся прибывшие к вам на помощь врачи или фельдшеры и где они получают зарплату. Здесь важно понимать только, что ваша задача — по телефону правильно описать свое состояние, потому что от этого зависит скорость прибытия бригады, а ее выбор сделает диспетчер так, что вы и не поймете, городская она или районная.



Как самостоятельно найти неотложную помощь

Получается, что правильно вызвать бригаду скорой несложно — вы ее в любом случае получите. Проблемы возникают, когда вы что-то себе повредили, например неудачно упали, но передвигаться можете, что-то заболело и «само не проходит», после хирургического лечения что-то подозрительное происходит с послеоперационной раной и так далее. Казалось бы, надо быстро решить возникшую проблему, но как? Запись в поликлинике к участковому терапевту — на неделю вперед, к узкому специалисту — на две недели. Где искать нужного врача?

Вариант № 1: в своей поликлинике.

Если вы без проблем способны добраться до своей поликлиники, то ищите в ней кабинет неотложной медицинской помощи. Такие кабинеты открыты во всех районных амбулаторных медучреждениях и работают с их открытия до закрытия. Там вам либо назначат необходимое лечение, либо окажут первую помощь. А если вы недооценили тяжесть своего состояния, вызовут скорую.



Если вы получили травму (сильно ударились, порезались, обожглись), но думаете, что с проблемой сможете справиться в амбулаторных условиях, — госпитализация не нужна, можете обратиться в травмпункт — они тоже есть в каждом районе города, но не в каждой поликлинике.

Хуже, когда травмирован глаз: амбулаторный пункт неотложной офтальмологической помощи всего один в центре города, поэтому жителям спальных районов при повреждениях глаза скорую рекомендуется вызывать в любом случае.

Вариант № 2: в ближайшей (или не ближайшей) больнице.



Не приветствуется «самоход» в отделениях экстренной помощи (приемных отделениях) городских стационаров, то есть обращение без направления поликлиники и не в машине скорой помощи. Но он предусмотрен в существующих нормативах оказания медицинской помощи. А значит, если вы живете рядом с больницей, а живот болит так, что требуется срочная помощь, или сильно «прихватило» неподалеку от любого городского стационара так, что добраться до клиники самостоятельно быстрее, чем дождаться скорую, имеете на это право. Только следует помнить, если вам нужна экстренная помощь, то она гарантирована всем без исключения, даже гостям страны, не имеющим полиса ОМС. А если ее квалифицируют как неотложную, то новые «Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», вступающие в силу с 1 сентября, разрешают клиникам оказывать ее платно «при самостоятельном обращении». Как будут относиться к «самоходу» в стационарах, пока неясно. Результат самостоятельного обращения зависит от тяжести состояния: если есть риск его усугубления, вас госпитализируют, если нет — окажут необходимую помощь и отправят лечиться в поликлинику по месту жительства.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

