Забытый вирус вернулся: рост на 80% за месяц

Число случаев заболеваний коронавирусом во всем мире значительно выросло за один месяц, сообщила Всемирная организация здравоохранения.



Как говорится в опубликованном 11 августа отчете-сводке, за период с 10 июля по 6 августа число заболевших выросло на 80%, по сравнению с предыдущими 28 днями. Особенно рост отмечается в Западно-Тихоокеанском регионе — там увеличение на 20%.

На фоне роста заболеваемости сокращается число смертей. За 28 дней их стало на 57% меньше. В лидерах по числу смертей за этот период Бразилия, Южная Корея, Россия, Перу и Австралия.