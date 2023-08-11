    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, вос

    766мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97.28eur107.16

    Забытый вирус вернулся: рост на 80% за месяц

    1922
    19 комментариев

    Число случаев заболеваний коронавирусом во всем мире значительно выросло за один месяц, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

    Как говорится в опубликованном 11 августа отчете-сводке, за период с 10 июля по 6 августа число заболевших выросло на 80%, по сравнению с предыдущими 28 днями. Особенно рост отмечается в Западно-Тихоокеанском регионе — там увеличение на 20%.

    На фоне роста заболеваемости сокращается число смертей. За 28 дней их стало на 57% меньше. В лидерах по числу смертей за этот период Бразилия, Южная Корея, Россия, Перу и Австралия.

    Накануне Роспотребнадзор сообщал, что в России нашли новый штамм коронавируса — Eris, но пока зафиксировано относительно мало случаев.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КоронавирусCOVID-19Eris
    ЛАЙК1
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    Гость11 Авг 2023 в 19:19
    Я могу легко нейтрализовать любую мутацию коронавируса. Дайте мне шанс победить коронавирус.
    У меня сильнейший Т-клеточный иммунитет. Сделал пять иммунограмма. Там т-клетки значительно превышены. При необходимости вышлю пять иммунограмм и свою статью.
    Как я добился такого иммунитета. 9 лет целенаправленно укрепляют иммунитет. Ем 5 раз в день только здоровую пищу. У меня мама пенсионер по старости повар по профессии, Не работаю по причине инвалидности. Спортом занимаюсь кручу педали на сломанном велотренажёре
    Переболел три раза за семь месяцев. Первый раз в августе в тяжелой форме 3 дня. Симптомы кашель,чихание, насморк, температура боль в голове.Когда именно заболел и когда выздоровел знает 33 поликлиника города Альметьевск Второй и третий раз я болел бессимптомно узнал через тест на антитела.
    Больной болею двумя редкими внутренними неизлечимыми заболеваниями. По второй болезни 42 года принимаю жизненно необходимое лекарство три раза в день
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close