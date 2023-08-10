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    В России нашли новый коронавирус Eris, но пока мало случаев

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    Роспотребнадзор заявил, что в России фиксируют новый вариант коронавируса Eris (EG.5), по поводу которого бьют тревогу в Великобритании. С апреля выявлено 17 случаев «Эрис», это 0,24% от всех заражений.

    «В настоящее время в Российской Федерации вариант EG.5 пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют», — рассказали в ведомстве 10 июля.

    Симптомы у Eris такие же, как и у остальных вариантов ковида: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди. При этом «Эрис» способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета и для людей со слабым здоровьем может представлять угрозу.

    Как пишут «Ведомости», новый штамм коронавируса уже вызвал интерес у ВОЗ, а заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что появление нового штамма связано с попытками Covid-19 противостоять сформировавшемуся иммунному ответу и «задержаться в популяции».

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    Комментарии 4

    Гость10 Авг 2023 в 14:37
    Но только пока.
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