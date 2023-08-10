Полиция разобралась в истории с пленением петербуржца партнером. Камнем преткновения стал магнитный замок

Несколько часов ушло у сотрудников полиции Калининского района, чтобы понять, что произошло в квартире на проспекте Маршала Блюхера. Мужчина, освобожденный из нее МЧС, заявлял о том, что провел взаперти два месяца.



Однако, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 августа, слова 23-летнего мужчины не подтвердились. Уличные камеры, а также камеры на доме сняли, как он неоднократно выходил из дома в течение двух месяцев «плена».



Под грузом доказательств мужчина, по предварительной информации, рассказал, что квартиру снимал с товарищем. С ним же он играл на бирже биткоинов. В августе, когда пришла пора делить прибыль, у партнеров произошел конфликт. И его товарищ после выплаты 145 тыс. рублей ушел. А у заявителя сломался магнитный замок в квартире, и ему пришлось вызвать МЧС. После освобождения он якобы преувеличил обстоятельства своего недолгого «плена».

