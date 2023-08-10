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    Петербуржец обвинил бывшего бизнес-партнера в двухмесячном плене и побоях

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    2 комментария

    Петербуржец заявил, что знакомый удерживает его в квартире дома на проспекте Маршала Блюхера и требует отдать 10 миллионов рублей. Прибывшая на место полиция нашла в помещении только заявителя.

    Звонок от 40-летнего «пленника» поступил два дня назад, стало известно «Фонтанке» 10 августа. Он рассказал, что 33-летний бывший партнер по бизнесу уже два месяца держит его взаперти, бьет и вымогает 10 миллионов долга — раньше у них было общее предприятие. При этом два дня назад знакомый якобы все-таки выпустил «заключенного», но только чтобы отвести к банкомату и требовать, чтобы тот снял и отдал 145 тысяч.

    В травмпункте оказалось, что у заявителя ушибы и гематома на руках, а также перелом одной из костей кисти. В удовлетворительном состоянии его отпустили. Обидчика разыскивают, скоро может быть возбуждено уголовное дело.

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    Комментарии 2

    Гость10 Авг 2023 в 08:55
    С кем поведешься...
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