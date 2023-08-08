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    В Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию авто с двигателями более 1,9 л

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    В Японии вступил в силу запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра и гибридов, передает 8 августа ТАСС. Официально первый день запрета — 9 августа, но в Японии он уже наступил (в 18:00 мск).

    Под ограничения подпадают и новые и подержанные машины. Что именно так и будет, «Фонтанка» предупреждала ещё в конце июля. Решение было принято в Токио в рамках очередного пакета санкций против РФ.

    Впрочем, поставки новых машин в Россию из Японии были полностью остановлены ещё в 2022 году.

    Помимо автомобилей в новых санкционных списках несколько сотен других позиций. Например, под экспортные ограничения попали шины для большегрузов, яхты, автокресла, текстильные изделия, керамика и «материалы для съемки фото и видео».

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