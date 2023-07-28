Япония запретила экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра

Поставки в Россию японских автомобилей объемом двигателя свыше 1,9 литра и с гибридными двигателями запрещены. О таких ограничениях объявил глава Минэкономики страны Ясутоси Нисимура, передает в пятницу, 28 июля, ТАСС.

«Ограничения вступают в силу с 9 августа», — сказал он. Также запрещается поставка покрышек для грузовых транспортных средств.

В июне Евросоюз в рамках 11-го санкционного пакета запретил поставки в Россию новых и поддержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов.