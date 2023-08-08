Болеют тысячи. В Британии выявили новый штамм COVID-19 — Eris

Новый подтип штамма коронавируса «омикрон» — Eris — быстро распространяется в Великобритании, сообщает 8 августа издание The Independent.
Впервые Eris выделили в Англии 31 июля, а на сегодняшний день это уже второй по распространенности вариант коронавируса в стране — около 15% случаев COVID-19.
Симптомы Eris:
— насморк;
— головная боль;
— усталость (легкая или сильная);
— чихание;
— боль в горле.
По данным The Independent, в Британии отмечают и общий рост заболеваемости COVID-19: с 4 по 27 июля почти 200 тысяч новых случаев.
Масштабы инфицирования Eris растут и в индийском штате Махараштра, где этот штамм — впервые на территории Индии — выявили еще в мае.
Всего в мире за время пандемии коронавирусом заразились 692 миллиона человек. Первое место по количеству заражений занимают США — 107,5 миллиона, второе — Индия, почти 45 миллионов случаев, третье — Франция, примерно с 40 миллионами заболевших COVID-19.
Напомним, за минувшую неделю в Петербурге три человека умерли от COVID-19, а еще 37 попали в больницы Петербурга с диагнозом «коронавирус». Всего в городе за семь дней выявлено 248 новых случаев.
По данным Смольного на 8 августа, из 749 коронавирусных коек в Петербурге заняты 678. В реанимации 54 пациента, на ИВЛ — 17.
Ранее в Минздраве РФ сообщили, что обновленная вакцина от коронавируса «Спутник V» скоро начнет проходить клинические испытания и будет готова к осени, «как раз к приходу нового штамма».