Болеют тысячи. В Британии выявили новый штамм COVID-19 — Eris

Новый подтип штамма коронавируса «омикрон» — Eris — быстро распространяется в Великобритании, сообщает 8 августа издание The Independent.



Впервые Eris выделили в Англии 31 июля, а на сегодняшний день это уже второй по распространенности вариант коронавируса в стране — около 15% случаев COVID-19.



Симптомы Eris:



— насморк;



— головная боль;



— усталость (легкая или сильная);



— чихание;



— боль в горле.



По данным The Independent, в Британии отмечают и общий рост заболеваемости COVID-19: с 4 по 27 июля почти 200 тысяч новых случаев.



Масштабы инфицирования Eris растут и в индийском штате Махараштра, где этот штамм — впервые на территории Индии — выявили еще в мае.

