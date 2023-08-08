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    Болеют тысячи. В Британии выявили новый штамм COVID-19 — Eris

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    Новый подтип штамма коронавируса «омикрон» — Eris — быстро распространяется в Великобритании, сообщает 8 августа издание The Independent.

    Впервые Eris выделили в Англии 31 июля, а на сегодняшний день это уже второй по распространенности вариант коронавируса в стране — около 15% случаев COVID-19.

    Симптомы Eris:

    — насморк;

    — головная боль;

    — усталость (легкая или сильная);

    — чихание;

    — боль в горле.

    По данным The Independent, в Британии отмечают и общий рост заболеваемости COVID-19: с 4 по 27 июля почти 200 тысяч новых случаев.

    Масштабы инфицирования Eris растут и в индийском штате Махараштра, где этот штамм — впервые на территории Индии — выявили еще в мае.

    Всего в мире за время пандемии коронавирусом заразились 692 миллиона человек. Первое место по количеству заражений занимают США — 107,5 миллиона, второе — Индия, почти 45 миллионов случаев, третье — Франция, примерно с 40 миллионами заболевших COVID-19.

    Напомним, за минувшую неделю в Петербурге три человека умерли от COVID-19, а еще 37 попали в больницы Петербурга с диагнозом «коронавирус». Всего в городе за семь дней выявлено 248 новых случаев.

    По данным Смольного на 8 августа, из 749 коронавирусных коек в Петербурге заняты 678. В реанимации 54 пациента, на ИВЛ — 17.

    Ранее в Минздраве РФ сообщили, что обновленная вакцина от коронавируса «Спутник V» скоро начнет проходить клинические испытания и будет готова к осени, «как раз к приходу нового штамма».

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    COVID-19КоронавирусErisВеликобритания
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    Комментарии 12

    Гость08 Авг 2023 в 19:41
    Ура! Удаленка?!
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