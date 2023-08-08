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    В Петербурге почти 40 человек увезли в больницы с забытым вирусом

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    Трое скончались, а еще 37 попали в больницы Петербурга с коронавирусом за неделю, следует из отчета федерального оперштаба. Выявлено 248 новых случаев.

    По данным Смольного на 8 августа, из 749 коронавирусных коек в Петербурге заняты 678. В реанимации 54 пациента, на ИВЛ — 17.

    Всего по России за неделю с 31 июля по 6 августа госпитализированы 922 человека, выявлено 2 932 новых случая, подтверждено 43 летальных исхода, большая часть из которых в Москве. Увеличение числа госпитализаций идет в 24 субъектах РФ, а заболеваемость растет в 29 регионах.

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    Комментарии 12

    Гость08 Авг 2023 в 16:45
    "Не понос, так золотуха."
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