В Петербурге почти 40 человек увезли в больницы с забытым вирусом

Трое скончались, а еще 37 попали в больницы Петербурга с коронавирусом за неделю, следует из отчета федерального оперштаба. Выявлено 248 новых случаев.



По данным Смольного на 8 августа, из 749 коронавирусных коек в Петербурге заняты 678. В реанимации 54 пациента, на ИВЛ — 17.

Всего по России за неделю с 31 июля по 6 августа госпитализированы 922 человека, выявлено 2 932 новых случая, подтверждено 43 летальных исхода, большая часть из которых в Москве. Увеличение числа госпитализаций идет в 24 субъектах РФ, а заболеваемость растет в 29 регионах.