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    «Спутник V» подгонят под новый штамм забытого вируса

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    Обновленная вакцина от коронавируса «Спутник V» скоро начнет проходить клинические испытания и будет готова к осени, как раз к приходу нового штамма, сообщила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова на брифинге журналистам.

    «Начаты работы по подготовке к проведению клинических исследований. Времени мало, потому что осенью мы должны уже с новым штаммом запустить новые вакцины», — цитирует 3 августа Семенову «Интерфакс».

    Она добавила, что актуализирована будет вся линейка «Спутников» — от «Лайта» до детских. «Мы надеемся, что осенью наши вакцинные препараты с актуальным штаммом будут системно доступны всем», — сообщила замминистра.

    Как писала «Фонтанка», коронавирус не исчез окончательно — за неделю в Петербурге статистика пополнилась почти двумя с половиной сотнями случаев, есть и две смерти.

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    КоронавирусСпутник V
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