«Спутник V» подгонят под новый штамм забытого вируса

Обновленная вакцина от коронавируса «Спутник V» скоро начнет проходить клинические испытания и будет готова к осени, как раз к приходу нового штамма, сообщила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова на брифинге журналистам.



«Начаты работы по подготовке к проведению клинических исследований. Времени мало, потому что осенью мы должны уже с новым штаммом запустить новые вакцины», — цитирует 3 августа Семенову «Интерфакс».

Она добавила, что актуализирована будет вся линейка «Спутников» — от «Лайта» до детских. «Мы надеемся, что осенью наши вакцинные препараты с актуальным штаммом будут системно доступны всем», — сообщила замминистра.