В Петербурге за неделю почти 250 человек заразились забытым вирусом

Коронавирусная статистика за неделю пополнилась в Петербурге почти двумя с половиной сотнями случаев, есть и смерти, сообщили в федеральном оперативном штабе.



Как говорится в опубликованном 1 августа отчете за неделю, с 24 июля по 30 июля, в Петербурге госпитализировали 33 человека, выявили 247 заболевших и зафиксировали две смерти. По данным Смольного, из 749 коронавирусных коек заняты 668. В реанимациях 53 человека, на ИВЛ — 14.



Всего по России госпитализировано 1 049 человек, подтверждено 40 летальных исходов — больше половины в Москве. Число госпитализаций выросло за неделю в 22 регионах страны. Заболеваемость увеличилась в 31 субъекте федерации.

