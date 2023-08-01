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    В Петербурге за неделю почти 250 человек заразились забытым вирусом

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    Коронавирусная статистика за неделю пополнилась в Петербурге почти двумя с половиной сотнями случаев, есть и смерти, сообщили в федеральном оперативном штабе.

    Как говорится в опубликованном 1 августа отчете за неделю, с 24 июля по 30 июля, в Петербурге госпитализировали 33 человека, выявили 247 заболевших и зафиксировали две смерти. По данным Смольного, из 749 коронавирусных коек заняты 668. В реанимациях 53 человека, на ИВЛ — 14.

    Всего по России госпитализировано 1 049 человек, подтверждено 40 летальных исходов — больше половины в Москве. Число госпитализаций выросло за неделю в 22 регионах страны. Заболеваемость увеличилась в 31 субъекте федерации.

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