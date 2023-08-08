Убитому были должны 175 миллионов. По делу о заказе бизнесмена Алиева СК допрашивает его бизнес-партнера

Генеральный директор инвестиционной компании «НСК» вызван на допрос в Следственный комитет Петербурга в рамках расследования заказного убийства, которое произошло в Приморском районе в июне 2023 года.



Перед допросом у 59-летнего инвестора Сергея Копейкина прошли обыски. Как стало известно «Фонтанке», следственные действия проходили 8 августа — одновременно с задержанием предполагаемых исполнителей убийства директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева.



Ранее сообщалось, что убитому были должны крупную сумму. Виктора Алиева, напомним, застрелили семью выстрелами в упор. Момент убийства был снят камерой видеонаблюдения, установленной на стройплощадке на Глухарской улице. По словам собеседников «Фонтанки» в правоохранительных органах, следствие считает мотивом преступления именно долговые обязательства перед компанией Алиева.

