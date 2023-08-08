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    Убитому были должны 175 миллионов. По делу о заказе бизнесмена Алиева СК допрашивает его бизнес-партнера

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    Генеральный директор инвестиционной компании «НСК» вызван на допрос в Следственный комитет Петербурга в рамках расследования заказного убийства, которое произошло в Приморском районе в июне 2023 года.

    Перед допросом у 59-летнего инвестора Сергея Копейкина прошли обыски. Как стало известно «Фонтанке», следственные действия проходили 8 августа — одновременно с задержанием предполагаемых исполнителей убийства директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева.

    Ранее сообщалось, что убитому были должны крупную сумму. Виктора Алиева, напомним, застрелили семью выстрелами в упор. Момент убийства был снят камерой видеонаблюдения, установленной на стройплощадке на Глухарской улице. По словам собеседников «Фонтанки» в правоохранительных органах, следствие считает мотивом преступления именно долговые обязательства перед компанией Алиева.

    Сергей Копейкин, у которого сегодня прошли обыски, — гендиректор инвестиционной компании «НСК», которая выступает генподрядчиком строительства комплекса на Глухарской улице. Компания убитого Виктора Алиева «Монолит» была подрядчиком у «НСК», но при этом именно Алиев ссудил Копейкину 175 млн рублей.

    Вечером 8 августа Сергея Копейкина, по информации «Фонтанки», допрашивают в Следственном комитете. Подозреваемый в непосредственном исполнении убийства Александр Сухарев отказался от дачи показаний. Еще в 2016 году он был задержан за серию нападений на ювелирные салоны, однако еще до приговора суда его отпустили под подписку о невыезде. Позиция второго задержанного, Артема Рягина, пока непонятна. Его подозревают в помощи Сухареву. По версии следствия, он изучал график прибытия-убытия Алиева на стройплощадку.

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