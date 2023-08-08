На Кушелевской дороге таксист на «Рено» въехал в пешеходов на «зебре». Одна из пострадавших осталась на асфальте

На пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги белый «Рено» с шашечками такси сбил пешеходов на «зебре». По сообщениям очевидцев, ДТП произошло в 20:55 часов 7 августа.



Белый автомобиль такси двигался по Кушелевской дороге со стороны проспекта Непокоренных и совершил разворот на пересечении с проспектом Маршала Блюхера. Причем водитель завершил маневр, не обращая внимания на людей, которые шли по пешеходному переходу.