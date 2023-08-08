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    На Кушелевской дороге таксист на «Рено» въехал в пешеходов на «зебре». Одна из пострадавших осталась на асфальте

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    На пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги белый «Рено» с шашечками такси сбил пешеходов на «зебре». По сообщениям очевидцев, ДТП произошло в 20:55 часов 7 августа.

    Белый автомобиль такси двигался по Кушелевской дороге со стороны проспекта Непокоренных и совершил разворот на пересечении с проспектом Маршала Блюхера. Причем водитель завершил маневр, не обращая внимания на людей, которые шли по пешеходному переходу.

    читатель «Фонтанки»

    Видеорегистратор одного из участников движения зафиксировал, как двоим пешеходам удалось увернуться от автомобиля. Но такси тут же сбило девушку в сером платье, которая отлетела в сторону от капота.

    Вторую девушку, в футболке и шортах, автомобиль буквально подмял под себя и переехал. Она осталась лежать на асфальте, а первая пострадавшая, видимо, в состоянии шока, вскочила и убежала прочь. При этом некоторые очевидцы произошедшего продолжили невозмутимо идти по своим делам, в то время как другие бросились к лежащей на проезжей части.

    Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, на место происшествия прибыли две машины реанимации.

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