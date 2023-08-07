Примите теплый душ и съешьте перчик. Как спасаться от жары в +30

Петербург пережил тропическую ночь и претерпевает, вероятно, самый жаркий день в году. Термометры показывают температуру выше 30 градусов. Во вторник синоптики обещают кратковременный дождь и грозу. МЧС предупреждает о ветре 18 м/с. Далее горожан ждет погода попрохладнее, но не слишком — 24–26 градусов. В этот рекордно жаркий день мы страдаем вместе с вами в нашей текстовой трансляции и рассказываем о советах специалистов — как пережить слишком теплые для местных жителей дни.

Этот материал опубликован «Фонтанкой» 6 августа. Читайте текстовую версию: «Без кондиционера. Как охладиться в жару дома и на улице».