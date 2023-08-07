Петербург пережил тропическую ночь. Теперь держитесь

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Минувшая ночь в Санкт-Петербурге оказалась тропической: температура воздуха не опустилась ниже 23,6 градуса . Об этом сообщает 7 августа ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Тропическими метеорологи называют ночи, когда температура не падает ниже 20 градусов . А сегодняшний день в Северной столице может стать самым жарким в этом году.



«Температура воздуха +30…+32 градуса, по области +28…+33 градуса , с такими значениями понедельник выйдет на первое место среди самых тёплых дней с начала лета», — отмечает Леус.



Такую погоду обеспечивает западная периферия антициклона. При небольшой облачности (дождей не ожидается) яркие солнечные лучи и плотный ветер южных румбов будут активно повышать показания термометров. При этом ветер юго-восточный 5–10 м/с , порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 753 мм рт. ст. , что ниже нормы.



По данным «Яндекс.Погоды», впервые за 10 лет 7 августа будет таким жарким: плюс 32 — это на 9 градусов выше климатической нормы. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 12 градусов ночью до 23 днём . Самое холодное 7 августа выдалось в 1963 году , всего плюс 5 днём , а самое тёплое — в 2010 году, плюс 37 .



Тропические ночи хороши для прогулок, но у них есть минус — они могут быть неблагоприятны для здоровья. Если ночью холодает, то организм успевает отдохнуть от дневной тепловой нагрузки. А в условиях тропической ночи этого не происходит и быстрее наступает усталость, ощущается недомогание, возможны обострения хронических болезней. В Москве минувшая ночь тоже стала тропической. Воскресенье, 6 августа, в столице стало самым тёплым днём с начала лета — воздух прогрелся до 31,4 градуса , примерно такая же температура ожидается и сегодня, отмечает Леус.



Во вторник в Петербурге станет прохладнее — 24–26 градусов . Ожидаются кратковременный дождь и гроза.

