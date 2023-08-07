Петербург пережил тропическую ночь. Теперь держитесь

Минувшая ночь в Санкт-Петербурге оказалась тропической: температура воздуха не опустилась ниже
«Температура воздуха +30…+32 градуса, по области
Такую погоду обеспечивает западная периферия антициклона. При небольшой облачности (дождей не ожидается) яркие солнечные лучи и плотный ветер южных румбов будут активно повышать показания термометров. При этом ветер юго-восточный
По данным «Яндекс.Погоды», впервые за 10 лет 7 августа будет таким жарким: плюс 32 — это на
Тропические ночи хороши для прогулок, но у них есть минус — они могут быть неблагоприятны для здоровья. Если ночью холодает, то организм успевает отдохнуть от дневной тепловой нагрузки. А в условиях тропической ночи этого не происходит и быстрее наступает усталость, ощущается недомогание, возможны обострения хронических болезней. В Москве минувшая ночь тоже стала тропической. Воскресенье, 6 августа, в столице стало самым тёплым днём с начала лета — воздух прогрелся до
Во вторник в Петербурге станет прохладнее —