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    РИА: Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине

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    Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину возобновление мирных переговоров по Украине в ходе планируемых переговоров между главами государств. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

    «Господин президент предложит свое посредничество в урегулировании конфликта», — цитирует РИА Новости своего собеседника.

    Также Эрдоган хочет вновь повторить свой тезис, что в боевых действиях «не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших».

    На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Канцелярия турецкого лидера сообщила, что они договорились о визите российского лидера в Турцию.

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    Комментарии 10

    Гость07 Авг 2023 в 11:17
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