РИА: Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину возобновление мирных переговоров по Украине в ходе планируемых переговоров между главами государств. Об этом в понедельник,
«Господин президент предложит свое посредничество в урегулировании конфликта», — цитирует РИА Новости своего собеседника.
Также Эрдоган хочет вновь повторить свой тезис, что в боевых действиях «не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших».
На прошлой неделе состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом. Канцелярия турецкого лидера сообщила, что они договорились о визите российского лидера в Турцию.