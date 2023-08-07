РИА: Эрдоган хочет предложить Путину посредничество по Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен предложить российскому лидеру Владимиру Путину возобновление мирных переговоров по Украине в ходе планируемых переговоров между главами государств. Об этом в понедельник, 7 августа , сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Эрдогана.

«Господин президент предложит свое посредничество в урегулировании конфликта», — цитирует РИА Новости своего собеседника.



Также Эрдоган хочет вновь повторить свой тезис, что в боевых действиях «не будет победителей, а в мирном процессе — проигравших».

