Стало известно, когда китайцы откроют в Петербурге визовый центр

Китайский визовый центр в Петербурге откроется 8 августа, сообщили в Генеральном консульстве КНР в Петербурге.



Как говорится в заявлении от 4 августа, генконсульство с 8 августа возложит на китайский визовый центр ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, сбор биометрических персональных данных, прием оплаты, выдачу виз, предоставление консультаций и прочего. В общем, целиком передаст функции.



Начиная с 8 августа владельцы обычных паспортов для получения виз в КНР, включая визы в Гонконг и Макао, должны будут подавать свои заявления в визовый центр на Литейном проспекте, 26А. Уже работает сайт визового центра на русском языке. Принимать документы будут с с 9:00 до 15:00, а выдавать визы с 9:00 до 16:00.

