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    Стало известно, когда китайцы откроют в Петербурге визовый центр

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    Китайский визовый центр в Петербурге откроется 8 августа, сообщили в Генеральном консульстве КНР в Петербурге.

    Как говорится в заявлении от 4 августа, генконсульство с 8 августа возложит на китайский визовый центр ответственность за прием заявлений на получение виз, включая прием документов, сбор биометрических персональных данных, прием оплаты, выдачу виз, предоставление консультаций и прочего. В общем, целиком передаст функции.

    Начиная с 8 августа владельцы обычных паспортов для получения виз в КНР, включая визы в Гонконг и Макао, должны будут подавать свои заявления в визовый центр на Литейном проспекте, 26А. Уже работает сайт визового центра на русском языке. Принимать документы будут с с 9:00 до 15:00, а выдавать визы с 9:00 до 16:00.

    «За исключением визового центра, генконсульство не поручало другим учреждениям или частным лицам оказывать различные посреднические услуги по выдаче консульских сертификатов. Если у вас возникли сомнения, обратитесь в генконсульство», — уточнили китайские дипломаты.

    Владельцы дипломатических, служебных паспортов или обращающиеся за дипломатической, служебной визой, визой вежливости Китая, должны будут подавать заявление непосредственно в зал консульских приемов генконсульства Китая в Санкт-Петербурге. Заявители, обращающиеся за визой типа R и визами для супругов и несовершеннолетних детей, могут подавать документы непосредственно в генеральном консульстве.

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