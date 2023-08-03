«Следы, как от обстрелов». В Краснодарском крае выпал град размером с яблоко

Петербургские ливни меркнут на фоне града, который прошел 3 августа в некоторых районах Краснодарского края. Жители показали градины размером с яблоко и разрушительные последствия для домов и автомобилей.



В регионе уже вторые сутки действует штормовое предупреждение. Наиболее пострадавшим местные журналисты из 93.RU называют Апшеронский район. Так, в селе Черниговском прошел сильный дождь, сопровождавшийся градом размером с кулак. Ледяные осадки повредили крыши и навесы. Пострадали также припаркованные на улице автомобили, а в здании местной администрации произошло обрушение потолка.