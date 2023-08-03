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    «Следы, как от обстрелов». В Краснодарском крае выпал град размером с яблоко

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    Фото: телеграм-канал «Лайф Апшеронск»
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    Петербургские ливни меркнут на фоне града, который прошел 3 августа в некоторых районах Краснодарского края. Жители показали градины размером с яблоко и разрушительные последствия для домов и автомобилей.

    В регионе уже вторые сутки действует штормовое предупреждение. Наиболее пострадавшим местные журналисты из 93.RU называют Апшеронский район. Так, в селе Черниговском прошел сильный дождь, сопровождавшийся градом размером с кулак. Ледяные осадки повредили крыши и навесы. Пострадали также припаркованные на улице автомобили, а в здании местной администрации произошло обрушение потолка.

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    телеграм-канал «Лайф Апшеронск»

    А в Петербурге, напомним, прошел сильный ливень. Конечно, это лучше, чем град. Но в результате подтопленными оказались несколько участков дорог в городе, огромная лужа образовалась в Удельном парке — без легких травм, судя по всему, не обошлось.

    Фото: телеграм-канал «Лайф Апшеронск»

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    ГрадЛивеньКраснодарский крайПетербург
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