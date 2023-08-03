Открытый люк и запах канализации: последствия ливня в Удельном парке

Вечером 3 августа сильный ливень прошел на севере Петербурга, в результате чего затопило некоторые улицы. Последствия не заставили долго ждать и в Удельном парке, где обваливаются заборы и растекается зловонная вода, сообщает корреспондент «Фонтанки».
Подтопление наблюдается под железнодорожным мостом. Петербуржцы с трудом проезжают огромную лужу на велосипедах, пешеходам приходится карабкаться по сетке забора, который выставлен возле моста. На кадрах видео, которое публикует «Фонтанка» — забор не выдерживает обычного прикосновения и падает прямо на ногу проходящей мимо женщине.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Вода с асфальтированной дороги ручьем разливается по всему парку. На месте, по словам очевидцев, чувствуется запах канализации.
Усугубляет ситуацию и открытый люк. В ГУП «Водоканал» отреагировали на запрос «Фонтанки» и отправили на место специалистов. Обещают, что его оперативно закроют.