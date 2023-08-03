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    В Петербурге сегодня дожди — посмотрите, если пропустили

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    Фото: кадр с видовой камеры «Фонтанки»
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    Как и прогнозировалось, в Санкт-Петербурге прошли пусть и кратковременные, но довольно сильные дожди. Некоторые улицы оказались затопленными. Сначала небольшая туча омрачила погоду жителям центра города, а затем двинулась на север.

    Потоп произошел около станции метро «Озерки». Кадрами поделились наши читатели: большое количество воды на улицах и главный вопрос — как перейти затопленный перекресток? Дождь не обошел стороной и набережную реки Фонтанки. Не повезло молодым людям, которые оказались между двумя «реками». Водители, судя по видео, аккуратно едут по крайней левой полосе, чтобы не облить пешеходов.

    читатели «Фонтанки»

    Машины и автобусы встали в огромные лужи на Вокзальной улице в Мурино.

    читатель «Фонтанки»

    Аналогичная ситуация в районе «Лесной» — на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги.

    «Кушелевская дорога, парковка. Главное, что ребёнок рад прошедшему ливню!» — делится читатель Антон.

    Читатель Антон

    Судя по картам осадков «Яндекса», ливни прошли в Озерках, на Гражданском проспекте и в Мурино.

    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Всему виной — скандинавский циклон, сообщил сегодня ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Перемещаясь с запада на восток, фронтальный раздел сгущает облака, вызывает дожди, местами переходящие в грозовое состояние, написал синоптик.

    В пятницу лучше не станет. В городе будет греметь и пройдут ливни. Несмотря на это, будет достаточно тепло — воздух прогреется до +21...23 градусов.

    Фото: кадр с видовой камеры «Фонтанки»
    Фото: «Яндекс.Карты»

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