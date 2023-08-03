В Петербурге сегодня дожди — посмотрите, если пропустили

Как и прогнозировалось, в Санкт-Петербурге прошли пусть и кратковременные, но довольно сильные дожди. Некоторые улицы оказались затопленными. Сначала небольшая туча омрачила погоду жителям центра города, а затем двинулась на север.
Потоп произошел около станции метро «Озерки». Кадрами поделились наши читатели: большое количество воды на улицах и главный вопрос — как перейти затопленный перекресток? Дождь не обошел стороной и набережную реки Фонтанки. Не повезло молодым людям, которые оказались между двумя «реками». Водители, судя по видео, аккуратно едут по крайней левой полосе, чтобы не облить пешеходов.
читатели «Фонтанки»
Машины и автобусы встали в огромные лужи на Вокзальной улице в Мурино.
читатель «Фонтанки»
Аналогичная ситуация в районе «Лесной» — на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги.
«Кушелевская дорога, парковка. Главное, что ребёнок рад прошедшему ливню!» — делится читатель Антон.
Читатель Антон
Судя по картам осадков «Яндекса», ливни прошли в Озерках, на Гражданском проспекте и в Мурино.
Всему виной — скандинавский циклон, сообщил сегодня ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Перемещаясь с запада на восток, фронтальный раздел сгущает облака, вызывает дожди, местами переходящие в грозовое состояние, написал синоптик.
В пятницу лучше не станет. В городе будет греметь и пройдут ливни. Несмотря на это, будет достаточно тепло — воздух прогреется до +21...23 градусов.