В Петербурге сегодня дожди — посмотрите, если пропустили

Как и прогнозировалось, в Санкт-Петербурге прошли пусть и кратковременные, но довольно сильные дожди. Некоторые улицы оказались затопленными. Сначала небольшая туча омрачила погоду жителям центра города, а затем двинулась на север.



Потоп произошел около станции метро «Озерки». Кадрами поделились наши читатели: большое количество воды на улицах и главный вопрос — как перейти затопленный перекресток? Дождь не обошел стороной и набережную реки Фонтанки. Не повезло молодым людям, которые оказались между двумя «реками». Водители, судя по видео, аккуратно едут по крайней левой полосе, чтобы не облить пешеходов.