Погоду в Петербурге испортил скандинавский циклон. «Яндекс» предсказывает неприятный рекорд

По прогнозу «Яндекс.Погоды», сегодня может быть самое низкое давление для 3 августа за 55 лет , и третий его рекорд за неделю. Ещё один необычный показатель — ночная температура. 18 градусов по ночам для начала августа необычно много. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге бывает облачно с прояснениями, от 13 градусов ночью до 25 днём. Самое холодное 3 августа выдалось в 1966 году , всего 8 градусов , а самое тёплое — в 1963 году , плюс 31 .

