Погоду в Петербурге испортил скандинавский циклон. «Яндекс» предсказывает неприятный рекорд

Атмосферный фронт 3 августа ограничит прогрев воздуха в Петербурге. Однако температура сейчас в норме, в отличие от давления.
Город сегодня окажется на пути холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном над Скандинавией. Перемещаясь с запада на восток, фронтальный раздел будет сгущать облака, вызовет дожди, местами переходящие в грозовое состояние, и ограничит приток солнечного тепла, объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.
Воздух в Петербурге днём прогреется до 22–24 градусов (после вчерашних 27), по области — 21–26. Ветер юго-восточный 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит
По прогнозу «Яндекс.Погоды», сегодня может быть самое низкое давление для
В пятницу в Петербурге ожидаются кратковременные дожди,