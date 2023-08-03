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    Погоду в Петербурге испортил скандинавский циклон. «Яндекс» предсказывает неприятный рекорд

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    Атмосферный фронт 3 августа ограничит прогрев воздуха в Петербурге. Однако температура сейчас в норме, в отличие от давления.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Город сегодня окажется на пути холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном над Скандинавией. Перемещаясь с запада на восток, фронтальный раздел будет сгущать облака, вызовет дожди, местами переходящие в грозовое состояние, и ограничит приток солнечного тепла, объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своём телеграм-канале.

    Воздух в Петербурге днём прогреется до 22–24 градусов (после вчерашних 27), по области — 21–26. Ветер юго-восточный 3–8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

    По прогнозу «Яндекс.Погоды», сегодня может быть самое низкое давление для 3 августа за 55 лет, и третий его рекорд за неделю. Ещё один необычный показатель — ночная температура. 18 градусов по ночам для начала августа необычно много. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге бывает облачно с прояснениями, от 13 градусов ночью до 25 днём. Самое холодное 3 августа выдалось в 1966 году, всего 8 градусов, а самое тёплое — в 1963 году, плюс 31.

    В пятницу в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, 21–23 градуса.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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