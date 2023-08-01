ООН: атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены

Организация объединенных наций (ООН) выступает за прекращение ударов по гражданской инфраструктуре, в том числе по зданиям в Москве, заявил 1 августа в ходе брифинга заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.



Он подчеркнул, что у ООН нет информации «из первых уст» по отправке беспилотников, однако организация выступает против любых атак на гражданские объекты. «Если, например, был [удар] по гражданским объектам в Москве, мы против этого, и мы хотим, чтобы это прекратилось», — приводит слова представителя ООН агентство.

