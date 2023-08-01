ООН: атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены

Организация объединенных наций (ООН) выступает за прекращение ударов по гражданской инфраструктуре, в том числе по зданиям в Москве, заявил 1 августа в ходе брифинга заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что у ООН нет информации «из первых уст» по отправке беспилотников, однако организация выступает против любых атак на гражданские объекты. «Если, например, был [удар] по гражданским объектам в Москве, мы против этого, и мы хотим, чтобы это прекратилось», — приводит слова представителя ООН агентство.
Ночью 1 августа беспилотник врезался в здание «IQ-квартала» — комплекса Москва-Сити. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в результате атаки был повреждён фасад на уровне 21 этажа.
По данным Минобороны, беспилотник был сбит средствами РЭБ. Потеряв управление, беспилотник врезался в башню Москва-Сити.
В Кремле отметили, что Россия предпринимает все необходимые меры в связи с атаками на центр Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Кремль не видит аналогий между атаками на Москва-Сити и терактом в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.