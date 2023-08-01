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    Беспилотник снова врезался в башню Москва-Сити

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    Беспилотник второй раз за два дня врезался в башню Москва-Сити «IQ-квартал». Атака произошла в ночь на 1 августа.

    Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, поврежден фасад на уровне 21-го этажа и нарушено остекление на площади 150 кв. метров. Момент попадания попал на камеру видеонаблюдения.

    Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. Собянин также добавил, что несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО.

    В Минобороны РФ уточнили, беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, врезался в башню Москва-Сити. Два украинских аппарата были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

    Ранее украинские беспилотники совершили очередную атаку на московские объекты в ночь на 30 июля. Взрыв одного из них попал на видео. Фонтанка показывала эти кадры здесь. Повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. По данным ТАСС, один человек пострадал в башне «Око-2».

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