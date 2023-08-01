Беспилотник снова врезался в башню Москва-Сити

Беспилотник второй раз за два дня врезался в башню Москва-Сити «IQ-квартал». Атака произошла в ночь на
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, поврежден фасад на уровне
Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. Собянин также добавил, что несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО.
В Минобороны РФ уточнили, беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, врезался в башню Москва-Сити. Два украинских аппарата были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.
Ранее украинские беспилотники совершили очередную атаку на московские объекты в ночь на 30 июля. Взрыв одного из них попал на видео. Фонтанка показывала эти кадры здесь. Повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. По данным ТАСС, один человек пострадал в башне «