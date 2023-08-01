Беспилотник снова врезался в башню Москва-Сити

Беспилотник второй раз за два дня врезался в башню Москва-Сити «IQ-квартал». Атака произошла в ночь на 1 августа .



Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, поврежден фасад на уровне 21-го этажа и нарушено остекление на площади 150 кв. метров. Момент попадания попал на камеру видеонаблюдения.