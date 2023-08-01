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    В Кремле отреагировали на повторный удар беспилотника по башне Москва-Сити

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    В Кремле заявили, что угроза атак беспилотников в Москве очевидна и принимаются необходимые меры. Об этом 1 августа на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя второй за два дня удар дрона по башне Москва-Сити.

    Остальные вопросы Песков переадресовал к Минобороны и добавил, что не видит аналогий между атаками ВСУ на московские высотки и нью-йоркские 11 сентября 2001 года.

    Ночью 1 августа дрон второй раз за двое суток врезался в здание «IQ-квартала» — комплекса, включающего три башни высотой 22, 33 и 42 этажа с жилыми апартаментами и офисами. Фасад башни, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, поврежден на уровне 21 этажа, там находится офис Минэкономразвития РФ.

    В Минобороны РФ уточнили, что беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, врезался в башню Москва-Сити. Еще два украинских аппарата были уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

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    Комментарии 19

    Гость01 Авг 2023 в 13:23
    расяя...
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