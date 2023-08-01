В Кремле отреагировали на повторный удар беспилотника по башне Москва-Сити

В Кремле заявили, что угроза атак беспилотников в Москве очевидна и принимаются необходимые меры. Об этом 1 августа на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя второй за два дня удар дрона по башне Москва-Сити.



Остальные вопросы Песков переадресовал к Минобороны и добавил, что не видит аналогий между атаками ВСУ на московские высотки и нью-йоркские 11 сентября 2001 года.



Ночью 1 августа дрон второй раз за двое суток врезался в здание «IQ-квартала» — комплекса, включающего три башни высотой 22, 33 и 42 этажа с жилыми апартаментами и офисами. Фасад башни, как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, поврежден на уровне 21 этажа, там находится офис Минэкономразвития РФ.

