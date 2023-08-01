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    Боевые действия

    Шойгу представил к госнаградам экипаж танка, остановивший колонну ВСУ

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    Экипаж танка, остановивший атаку колонны ВСУ, представили к госнаграде. Об этом во вторник, 1 августа, сообщила пресс-служба Минобороны.

    «Генерал армии Сергей Шойгу представил к государственным наградам экипаж российского танка, проявивший мужество и героизм в ходе отражения атаки бронегруппы ВСУ», — сказано в сообщении ведомства.

    В Минобороны уточнили, что бой произошел в июне 2023 года на Запорожском направлении.

    Ранее экипаж этого танка поручил наградить врио главы ДНР Денис Пушилин. Также он опубликовал видеоролик, на котором один российский танк остановил атаку украинской колонны из восьми единиц техники.

    На кадрах видно, как техника постепенно сближалась, — военные наблюдали за этим через спецоборудование. Один из военнослужащих сообщает, что на поле «один наш», а другие отмечают, что рядом с ним находятся восемь единиц техники ВСУ. Затем начинается стрельба — на кадрах виден дым от взрывов. Наблюдавший за боем военный говорит, что из строя удалось вывести три украинских танка, еще удары были нанесены как минимум по четырем.

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