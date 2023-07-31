Где искать прохладу в августовскую жару. Роспотребнадзор расширил список мест для купания в Петербурге

Роспотребнадзор обновил список водоемов Петербурга, пригодных для купания. Неопасные для здоровья места в городе снова есть, что особенно актуально на фоне обещанного синоптиками потепления.

Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, по состоянию на 31 июля качество воды соответствует санитарным требованиям в четырёх водоёмах, расположенных в двух районах города.



В Выборгском это 1-е Суздальское (Верхнее) и 2-е Суздальское (Среднее) озёра, а также Ольгинский водоем. В Красносельском - Безымянное озеро.