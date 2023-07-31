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    Где искать прохладу в августовскую жару. Роспотребнадзор расширил список мест для купания в Петербурге

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    Роспотребнадзор обновил список водоемов Петербурга, пригодных для купания. Неопасные для здоровья места в городе снова есть, что особенно актуально на фоне обещанного синоптиками потепления.

    Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, по состоянию на 31 июля качество воды соответствует санитарным требованиям в четырёх водоёмах, расположенных в двух районах города.

    В Выборгском это 1-е Суздальское (Верхнее) и 2-е Суздальское (Среднее) озёра, а также Ольгинский водоем. В Красносельском - Безымянное озеро.

    Остальные двадцать пляжей, в том числе на Финском заливе, в ведомстве настоятельно не рекомендуют. Купание в воде неподходящего качества чревато инфекционными и паразитарными болезнями.

    Четыре водоёма - это существенно больше, чем было рекомендовано на прошлой неделе. По результатам мониторинга на 24 июля, в Петербурге пригодных для купания мест не было.

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