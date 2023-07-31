Жара будет. Август на Северо-Западе ожидается теплее нормы

В августе среднемесячная температура выше нормы ожидается в Северо-Западном регионе (в том числе в Петербурге), а также в других федеральных округах. Отрицательных аномалий не прогнозируется нигде. Об этом 31 июля сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.



В частности, по его прогнозу, очень тепло будет в Центральном федеральном округе, кроме разве что Тверской, Брянской и ещё некоторых западных областей.

«Это касается и большей части Северо-Западного федерального округа, всего Приволжского федерального округа, востока Южного федерального округа — это и Волгоградская, и Астраханская области», — рассказал Вильфанд.