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    Жара будет. Август на Северо-Западе ожидается теплее нормы

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    В августе среднемесячная температура выше нормы ожидается в Северо-Западном регионе (в том числе в Петербурге), а также в других федеральных округах. Отрицательных аномалий не прогнозируется нигде. Об этом 31 июля сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

    В частности, по его прогнозу, очень тепло будет в Центральном федеральном округе, кроме разве что Тверской, Брянской и ещё некоторых западных областей.

    «Это касается и большей части Северо-Западного федерального округа, всего Приволжского федерального округа, востока Южного федерального округа — это и Волгоградская, и Астраханская области», — рассказал Вильфанд.

    В целом август ожидается достаточно теплым на всей территории России.

    «Класс среднемесячной температуры ниже нормы в августе не прогнозируется нигде, лишь в Якутии он будет около нормы на отрицательном фоне», — отметил синоптик.

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