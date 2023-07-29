В Сочи бушует шторм. На глазах отдыхающих в море смыло вышку спасателей и ребёнка

В Сочи на набережной федеральной территории Сириус в море унесло вышку спасателей, там же на одном из пляжей спасали ребёнка. Об этом 28 со ссылкой на очевидцев сообщает SOCHI1.RU.
Мальчика успели достать из бушующей воды живым. Его передали медикам. По словам свидетелей, ребёнок невредим.
До этого на набережной Сириуса в море унесло вышку спасателей. Снимавшие это на видео уточнили, что людей в строении не было.
Автор: Типичный Сочи
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать 28 и 29 июля. Жителей и туристов предупреждают о возможных ливнях, грозах, шквалистом ветре и повышении уровня воды.