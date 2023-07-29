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    В Сочи бушует шторм. На глазах отдыхающих в море смыло вышку спасателей и ребёнка

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    3 комментария

    В Сочи на набережной федеральной территории Сириус в море унесло вышку спасателей, там же на одном из пляжей спасали ребёнка. Об этом 28 со ссылкой на очевидцев сообщает SOCHI1.RU.

    Автор: Видео от Подслушано Краснодар | ЧП | ДТП

    Мальчика успели достать из бушующей воды живым. Его передали медикам. По словам свидетелей, ребёнок невредим.

    До этого на набережной Сириуса в море унесло вышку спасателей. Снимавшие это на видео уточнили, что людей в строении не было.

    Автор: Типичный Сочи

    В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Оно будет действовать 28 и 29 июля. Жителей и туристов предупреждают о возможных ливнях, грозах, шквалистом ветре и повышении уровня воды.

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    Комментарии 3

    Гость29 Июл 2023 в 02:14
    Заголовок врёт
    +0−0
    Гость29 Июл 2023 в 01:50
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