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    В Пушкине создают шлемы для коррекции неправильной формы головы у ребенка

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    4 комментария

    Для коррекции врожденных пороков развития черепа и его защиты после операций на черепе и головном мозге в НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г. И. Турнера начали использовать ортопедические шлемы, созданные по 3D-технологии. Центр открыл в Пушкине их собственное производство.

    Как рассказали «Фонтанке» в центре, пока шлем (ортез) будет использоваться для исправления косметического дефекта — неправильной формы головы, которая не корректируется хирургическим путем, потому что нет показаний для операции при дефекте, не представляющем угрозу жизни. А «само» это часто «не проходит». Теперь форму черепа ребенку в возрасте до двух лет можно исправить консервативно с помощью шлема — ортеза за период от пары месяцев до полугода. Нейрохирург консультативно-диагностического Центра НМИЦ имени Г. И. Турнера Ирина Петрова поясняет: «Шлем даёт возможность расти черепу в том направлении, где сформировалось уплощение. То есть там, где по какой-то причине череп вырос меньше, рост идёт в основном в патологическую сторону. Таким образом, голова начинает приобретать более правильную форму. Ношение ортопедических шлемов переносится детьми достаточно хорошо, так как у них нет точек давления — они не вызывают какой-либо дискомфорт. Длительность зависит от того, в каком возрасте обратились родители пациента за медицинской помощью и насколько сильно выражена деформация». Ортопедические шлемы изготавливаются из полиамида, легкого и «удобного» для постоянного ношения материала. Пока изготовлено всего три таких ортеза. Но их показания к применению планируют расширять, например, использовать после операционного лечения врожденных пороков развития черепа (синостозы, краниосиностоз (краниостеноз) или в качестве защиты после операций на своде черепа и головном мозге.

    Оборудование для собственного производства ортопедических шлемов нового поколения по 3D-технологии приобретено в рамках нацпроекта «Наука и университеты», программа 3D-моделирования — авторская разработка специалистов НМИЦ.

    Во время лечения шлем иногда требует коррекции, ее назначает врач на приеме — в НМИЦ имени Турнера России есть собственная ортезная мастерская.

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    Комментарии 4

    Гость27 Июл 2023 в 13:45
    первый для ухукхе.
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