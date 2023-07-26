Капризы климата: в Италии рекордный град, в Москве сильнейший за 129 лет ливень

В Италии рекордный град, в Москве аномальный ливень — синоптики говорят, разгул стихии в разных странах не совпадение, а общая климатическая тенденция. Похоже, к такого рода стихийным бедствиям пора начинать привыкать.



На Апеннинском полуострове считают экономический ущерб от капризов погоды, пишет 26 июля ТАСС. Предварительная оценка — 150 миллионов евро. Крупный град во Фриули-Венеции-Джулии уничтожил 70% урожая. В соцсетях итальянцы размещали фото градин диаметром до 19 сантиметров, а по некоторым данным — и более. На Сицилии в результате лесных пожаров погибло не менее трех человек и, как говорят местные чиновники, «ущерб оценить невозможно».

