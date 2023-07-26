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    Капризы климата: в Италии рекордный град, в Москве сильнейший за 129 лет ливень

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    В Италии рекордный град, в Москве аномальный ливень — синоптики говорят, разгул стихии в разных странах не совпадение, а общая климатическая тенденция. Похоже, к такого рода стихийным бедствиям пора начинать привыкать.

    На Апеннинском полуострове считают экономический ущерб от капризов погоды, пишет 26 июля ТАСС. Предварительная оценка — 150 миллионов евро. Крупный град во Фриули-Венеции-Джулии уничтожил 70% урожая. В соцсетях итальянцы размещали фото градин диаметром до 19 сантиметров, а по некоторым данным — и более. На Сицилии в результате лесных пожаров погибло не менее трех человек и, как говорят местные чиновники, «ущерб оценить невозможно».

    Ну, а в Москве тоже рекорд. В среду выпало до 46 мм осадков, предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день — 42,5 мм — фиксировался 26 июля 1894 года.

    «Фонтанка» писала, что ученые еще в начале лета предупреждали о начале явления Эль-Ниньо и объясняла, чем это грозит. Пока прогнозы сбываются.

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    ГрадЛивеньЭль-Ниньо
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    Комментарии 4

    Гость27 Июл 2023 в 00:02
    19 см????
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