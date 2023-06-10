«Тёпленькая пошла!» В океане начинается Эль-Ниньо, это плохо

Ученые объявили о начале явления Эль-Ниньо, пишет 9 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на американских ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).



Уникальное явление Эль-Ниньо возникает при повышении температуры на поверхности воды в морях. Пока рост минимальный — так, сейчас в Тихом океане вода всего на 0,5 градуса теплее, чем обычно в это время. Но специалисты уверены — началось.

«В последнюю неделю рост составил 0,8 градуса, что даже выше майских показателей»,— отмечает Мишель Л`Эро из NOAA.

По прогнозу, Эль-Ниньо заметно изменит погоду в масштабах планеты — может принести засуху в Австралию, в Индии ослабит муссоны.