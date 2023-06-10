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    «Тёпленькая пошла!» В океане начинается Эль-Ниньо, это плохо

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    Ученые объявили о начале явления Эль-Ниньо, пишет 9 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на американских ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

    Уникальное явление Эль-Ниньо возникает при повышении температуры на поверхности воды в морях. Пока рост минимальный — так, сейчас в Тихом океане вода всего на 0,5 градуса теплее, чем обычно в это время. Но специалисты уверены — началось.

    «В последнюю неделю рост составил 0,8 градуса, что даже выше майских показателей»,— отмечает Мишель Л`Эро из NOAA.

    По прогнозу, Эль-Ниньо заметно изменит погоду в масштабах планеты — может принести засуху в Австралию, в Индии ослабит муссоны.

    Есть мнение, что из-за Эль-Ниньо 2024 год во всём мире будет рекордно жарким. Возможно, самым жарким в истории наблюдений. И в глобальном плане это плохо.

    Рост средних температур воздуха на планете всего на полтора градуса ощутимо бьёт по экономике. Последствия могут быть и катастрофическими. «Коммерсантъ» напоминает, что в 1997–1998 годах из-за вызванных Эль-Ниньо штормов и наводнений погибли около 23 тысяч человек.

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