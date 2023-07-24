Туристам, едущим в Крым, назвали города, которые лучше не посещать: новости СВО за 24 июля

После теракта на Крымском мосту туристам предложили ехать по сухопутному коридору Фото: Крымский мост: оперативная информация / T.me Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 24 июля .



Дроны атаковали Москву и Крым Этим утром Москву атаковали дроны. Удары БПЛА были зафиксированы по двум нежилым зданиям в четыре утра. Один из беспилотников попал в высотку бизнес-центра на проспекте Лихачева, второй — в здание на Комсомольском проспекте, 17 .

— Серьезных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте, — заявил Сергей Собянин у себя в телеграм-канале.

В это же время 17 беспилотников атаковали Крым. Как рассказал глава республики Сергей Аксёнов, 11 БПЛА были сбиты силами ПОВ и подавлены средствами РЭБ. Три беспилотника попали в склад боеприпасов, из-за чего жителей ближайших сел пришлось эвакуировать.



В Кремле отреагировали на утреннюю атаку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все беспилотники были нейтрализованы, а соответствующие меры уже принимаются.

Силовики проверяют судна, идущие через Керченский пролив ФСБ начала проверку после того, как в трюме иностранного сухогруза нашли следы взрывчатых веществ и «признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза». Корабль направлялся из Турции в порт Ростова-на-Дону, сообщили в ведомстве.

Силовики установили, что судно было в украинском порту Килия в мае, а в июле в турецком порту полностью сменилась команда, состоявшая из 12 граждан Украины.



Из-за возможного использования гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину сотрудники ФСБ будут проверять суда, идущие через Керченский пролив. Ситуацию со следами взрывчатки на иностранном сухогрузе прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, инцидент говорит о том, что сохраняется риск атаки на Крымский мост, и обеспечение его безопасности «требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы».

Глава ЮНЕСКО осудила убийство военкора Ростислава Журавлева Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле призвала расследовать обстоятельства убийства военкора РИА «Новости» Ростислава Журавлева. Документ, осуждающий убийство, опубликован на сайте организации.

— Я сожалею о гибели журналиста Ростислава Журавлева и призываю расследовать обстоятельства его гибели. Журналисты играют ключевую роль в информировании международного сообщества о конфликтах и должны быть защищены, — написано в документе.

Также глава ЮНЕСКО призвала соблюдать нормы международного права, в которые входит резолюция ООН о защите журналистов и сотрудников СМИ в условиях конфликтов.



Напомним, что Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области. Он вместе с группой российских журналистов попал под обстрел со стороны ВСУ. Корреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков получили ранения. Туристам советуют не съезжать с сухопутного коридора, ведущего в Крым Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий посоветовал туристам, направляющимся в Крым по новым территориям, не съезжать с маршрута. По его словам, посещение других городов региона остается опасным.

— Особенно это касается транспортных развилок, когда люди часто хотят съехать с маршрута и съездить в какой-нибудь город. Хорошо, если это Мелитополь или Бердянск. Если это город Полги, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Куйбышево, Токмак — эти города, скажем так, лучше пока не посещать, потому что это города, максимально приближенные к линии боевого соприкосновения. То есть с трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно, — заявил Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».



При этом он отметил, что сам маршрут безопасен для поездок. По словам врио губернатора, диверсионные группы локализованы, а на маршруте находится наша армия.

Три жителя Выборга получили срок за попытку поджога военкомата Второй окружной военный суд приговорил трех жителей Выборга к лишению свободы на сроки от 6 до 13 лет . Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, мужчины признаны виновными по статьям о покушении на теракт и его организацию за попытку поджога военкомата.



Фигуранты дела рассказали, что не довели дело до конца, так как увидели охранника, после чего уехали. В суде уточнили, что дела двух обвиняемых рассматривались в особом порядке — они признали вину и заключили досудебное соглашение. Третий осужденный вину не признал и утверждал, что приехал к военкомату отговаривать сообщников от преступления.