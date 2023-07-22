По группе российских журналистов нанесли артиллерийский удар — эта и другие новости СВО за 22 июля

В результате удара кассетными боеприпасами погиб российский военкор Фото: Олег Федоров / «Чита.Ру» Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 июля.



Новые иноагенты 21 июля Минюст включил в реестр иноагентов четыре физических и четыре юридических лица. Среди них — журналист Михаил Козырев*, основатель и глава «Нашего радио», журналист Александр Литвинов*, создатель телеграм-канала «Планерка», политик Константин Боровой*, бывший член Общественной палаты Павел Суляндзига*, общественная организация «Омское гражданское объединение»*, инициативная группа «Центр Т»*, издание « 7 х 7 — Горизонтальная Россия»* и организация «Право каждого»*.



Атаки ВСУ Украинский беспилотник атаковал склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По предварительной информации, пострадавших нет.

— В результате атаки вражеского беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов, — пишет Аксенов в своем телеграм-канале. — Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.

Также Аксенов заявил, что движение по Крымской железной дороге остановлено. Власти надеются, что последствия ЧП удастся устранить в сжатые сроки.

Население в радиусе 5 километров от ЧП эвакуировали Mash / T.me

Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил об обстреле Белгородской области. За прошедшие сутки по региону выпустили 21 артиллерийский снаряд и 3 кассетных боеприпаса, написал Гладков в своем телеграм-канале.



Погиб военкор РИА Новости Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле кассетными боеприпасами в Запорожской области. Кроме того, пострадали еще четыре журналиста. В Минобороны сообщили, что их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет. Параллельно с попавшей под обстрел группой журналистов работала еще одна, она не пострадала, сообщил корреспондент ТАСС. Союз журналистов России готов оказать помощь семье Ростислава Журавлева и ходатайствовать о присвоении ему ордена Мужества. Мы рассказывали о том, чем известен погибший военкор.

Журавлев уже пребывал на Украине в качестве военкора в 2014 году Фото: Vk.com Поделиться Поделиться





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что те, кто виновен в жестокой расправе над Ростиславом Журавлевым, понесут заслуженное наказание, меру ответственности разделят и поставщики кассетных боеприпасов Киеву.

* Признан иноагентом в РФ.

