    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    755мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.38eur100.66

    Спецоперация на Украине

    По группе российских журналистов нанесли артиллерийский удар — эта и другие новости СВО за 22 июля

    Главные события уходящего дня — в коротком дайджесте

    911
    18 комментариев
    В результате удара кассетными боеприпасами погиб российский военкор
    В результате удара кассетными боеприпасами погиб российский военкорФото: Олег Федоров / «Чита.Ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 июля.

    Новые иноагенты

    21 июля Минюст включил в реестр иноагентов четыре физических и четыре юридических лица.

    Среди них — журналист Михаил Козырев*, основатель и глава «Нашего радио», журналист Александр Литвинов*, создатель телеграм-канала «Планерка», политик Константин Боровой*, бывший член Общественной палаты Павел Суляндзига*, общественная организация «Омское гражданское объединение»*, инициативная группа «Центр Т»*, издание «7 х 7 — Горизонтальная Россия»* и организация «Право каждого»*.

    Атаки ВСУ

    Украинский беспилотник атаковал склад боеприпасов в Красногвардейском районе Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По предварительной информации, пострадавших нет.

    — В результате атаки вражеского беспилотника произошла детонация на складе боеприпасов, — пишет Аксенов в своем телеграм-канале. — Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения.

    Также Аксенов заявил, что движение по Крымской железной дороге остановлено. Власти надеются, что последствия ЧП удастся устранить в сжатые сроки.

    Население в радиусе 5 километров от ЧП эвакуировали

    Mash / T.me

    Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил об обстреле Белгородской области. За прошедшие сутки по региону выпустили 21 артиллерийский снаряд и 3 кассетных боеприпаса, написал Гладков в своем телеграм-канале.

    Погиб военкор РИА Новости

    Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле кассетными боеприпасами в Запорожской области. Кроме того, пострадали еще четыре журналиста. В Минобороны сообщили, что их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет.

    Параллельно с попавшей под обстрел группой журналистов работала еще одна, она не пострадала, сообщил корреспондент ТАСС.

    Союз журналистов России готов оказать помощь семье Ростислава Журавлева и ходатайствовать о присвоении ему ордена Мужества. Мы рассказывали о том, чем известен погибший военкор.

    Журавлев уже пребывал на Украине в качестве военкора в 2014 году
    Журавлев уже пребывал на Украине в качестве военкора в 2014 годуФото: Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что те, кто виновен в жестокой расправе над Ростиславом Журавлевым, понесут заслуженное наказание, меру ответственности разделят и поставщики кассетных боеприпасов Киеву.

    * Признан иноагентом в РФ.

    В результате удара кассетными боеприпасами погиб российский военкор
    В результате удара кассетными боеприпасами погиб российский военкорФото: Олег Федоров / «Чита.Ру»
    Журавлев уже пребывал на Украине в качестве военкора в 2014 году
    Журавлев уже пребывал на Украине в качестве военкора в 2014 годуФото: Vk.com

    По теме

    Спецоперация на УкраинеМинюстИноагентыАтака беспилотникаКрымБелгородская областьВоенкорКассетные боеприпасы

    Комментарии 18

    Гость22 Июл 2023 в 22:09
    Не трогайте журналистов, древнейшая профессия, как- никак! Кто им платит, тот их и гуляет. ))) Чего их жалеть? Как собак, нерезанных...
    +0−0
    Komarinsk201922 Июл 2023 в 21:46
    У него всё фотки в форме и с автоматом
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close