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    Картаполов: продлевать срок службы в армии не имеет смысла

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    27 комментариев

    Продлевать срок службы в российской армии до двух лет не имеет смысла, заявил 21 июля глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов. По его словам, в России сохранится продолжительность срочной службы в один год.

    «Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости. У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», — отметил Картаполов (цитата по ТАСС).

    Боевая подготовка, по его словам, организована так, «что она имеет полугодовой цикл». За первые шесть месяцев срочник получает специальность, а затем должен «усовершенствовать навыки применения».

    Сегодня же Картаполов объявил, что Госдума не будет повышать призывной возраст с 18 до 21 года, зато его поднимут до 30 лет. Возрастные границы призыва, по его словам, расширяют по просьбам юношей, которые мечтают о службе в армии.

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    АрмияПризывной возрастПовышение призывного возрастаСлужба в армииАндрей Картаполов
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    Комментарии 27

    инкогнитто21 Июл 2023 в 12:11
    Мне кажется юноши мечтают подольше находиться в армии, закреплять приобретенные навыки..
    +0−0
    Kezevo21 Июл 2023 в 12:11
    Ооо и сюда этот картаполов добрался ну ждем от 3 лет итд поко ему не будет
    +0−0
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