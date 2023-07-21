Картаполов: продлевать срок службы в армии не имеет смысла

Продлевать срок службы в российской армии до двух лет не имеет смысла, заявил 21 июля глава комитета Госдумы РФ по обороне генерал Андрей Картаполов. По его словам, в России сохранится продолжительность срочной службы в один год.



«Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости. У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода», — отметил Картаполов (цитата по ТАСС).



Боевая подготовка, по его словам, организована так, «что она имеет полугодовой цикл». За первые шесть месяцев срочник получает специальность, а затем должен «усовершенствовать навыки применения».

