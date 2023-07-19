Шквал в Москве: закрыт зоопарк, повреждены десятки машин, в Клину за сутки выпало больше дождя, чем обычно за месяц

В Москве 19 июля разгулялась непогода: шквалистый ветер и сильные ливни. Упали около 70 деревьев, повреждены более 50 автомобилей, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах. Пострадавших нет.
Временно закрылись парки культуры и отдыха, а также зоопарк. Об этом информируют их телеграм-каналы. Аэропорты, по данным Росавиации, работают в штатном режиме, при этом задержаны или отменены более 30 рейсов. На табло Пулково задержек московских рейсов не видно.
За последние 24 часа в Москве выпало 38 мм осадков (23 мм за день вторника и 15 мм в ночь на среду), это 45 % от нормы июля, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Ещё более впечатляющий показатель в подмосковном Клину: 90 мм осадков за сутки (47 мм за вчерашний день и 43 за прошедшую ночь), то есть больше месячной нормы — 109 %.
Штормовое предупреждение в столице действует до 11 часов.