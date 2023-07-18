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    Досмотр и колонна — как сейчас едут машины по Крымскому мосту. Керченская переправа тоже заработала

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    По данным на 7:00 18 июля, затруднений в проезде к досмотровым пунктам с обеих сторон Крымского моста нет, сообщается в телеграм-канале моста. На «Яндекс.Картах» видна только пробка около полукилометра со стороны Тамани.

    Скриншот с «Яндекс.Карты»
    Скриншот с «Яндекс.Карты»
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    Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено, пока оно реверсивное, сообщил минувшей ночью вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, а затем опубликовал видео заезда первых машин на мост.

    Марат Хуснуллин

    Как сообщает ТАСС, к пункту досмотра пропускают по несколько десятков машин. Если вещей немного, он занимает 5–10 минут. Водителей просят полностью освобождать багажник. После этого формируется колонна из порядка 50 авто уже непосредственно для проезда по мосту. Реверсивный режим действует только в зоне повреждения после взрыва. На остальных участках машины едут по правой части моста в обоих направлениях.

    Ночью на несколько часов останавливалась Керченская паромная переправа — из-за непогоды. К утру её работа возобновилась, сообщило ГУ МЧС по Крыму.

    Ночью 17 июля под автомобильной частью Крымского моста прогремели два взрыва. Погибла семейная пара, их 14-летняя дочь пострадала. Повреждения моста хорошо видны из космоса. Российская сторона считает, что атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Возбуждено уголовное дело о теракте.

    Скриншот с «Яндекс.Карты»
    Скриншот с «Яндекс.Карты»

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