Повреждения Крымского моста хорошо видны из космоса

Американская компания Maxar Technologies в своих соцсетях показала, как выглядит поврежденный после взрыва Крымский мост из космоса. Снимки сделаны 17 июля со спутника
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Повреждены как автомобильная, так и железнодорожная части моста, однако поезда ходят по расписанию, так как на железной дороге только одному пути требуется небольшой ремонт. На автомобильной части полностью разрушено одно пролетное строение по направлению в Краснодарский край, его надо будет менять. Поврежден один пролет по направлению в Крым, опоры под ним целы. Об этом рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Путиным. Двустороннее движение по одной стороне планируется возобновить к 15 сентября, по другой — к ноябрю. Минувшей ночью было запущено реверсивное движение.
Два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.