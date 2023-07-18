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    Повреждения Крымского моста хорошо видны из космоса

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    4 комментария

    Американская компания Maxar Technologies в своих соцсетях показала, как выглядит поврежденный после взрыва Крымский мост из космоса. Снимки сделаны 17 июля со спутника WorldView-2.

    Видео на канале Артефакты в YouTube

    Повреждены как автомобильная, так и железнодорожная части моста, однако поезда ходят по расписанию, так как на железной дороге только одному пути требуется небольшой ремонт. На автомобильной части полностью разрушено одно пролетное строение по направлению в Краснодарский край, его надо будет менять. Поврежден один пролет по направлению в Крым, опоры под ним целы. Об этом рассказывал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом Путиным. Двустороннее движение по одной стороне планируется возобновить к 15 сентября, по другой — к ноябрю. Минувшей ночью было запущено реверсивное движение.

    Два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.

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    Взрыв на Крымском мостуКрымский мостТеракт
    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 4

    Гость18 Июл 2023 в 09:36
    Ремонт похоже надолго.
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 08:45
    Очень красиво
    +0−0
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