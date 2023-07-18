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    Автомобильное движение на Крымскому мосту восстановлено

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    2 комментария

    Автомобильное движение на Крымскому мосту восстановлено, сообщил в своём телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

    «Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь!», — сказано в сообщении.

    Хуснуллин уточнил, что за день специалисты провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений моста, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение. Перед тем, как пустить транспорт, пролет дополнительно испытали.

    Также организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме.

    Пробка на Крымском мосту со стороны Кубани на момент открытия реверсивного движения составляет несколько десятков машин, сообщает ТАСС.

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    Крымский мост
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    Комментарии 2

    Гость18 Июл 2023 в 01:05
    Надолго?
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