Стало известно о состоянии девочки, чьи родители погибли на Крымском мосту

Состояние девочки, пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту, оценивается как средней тяжести, ребенок в сознании и дышит самостоятельно, заявила утром 17 июля замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова. Ее доставили спецбортом в краевую больницу.



По словам чиновницы, сначала подростка доставили в Темрюкскую центральную районную больницу — там у нее диагностировали повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.



Поскольку пострадавшая находится в стабильном состоянии, было принято решение доставить девочку на вертолете в реанимацию Детской краевой клинической больницы. Там с ней будут работать ведущие специалисты, которые определят тактику лечения.