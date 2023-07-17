Стало известно о состоянии девочки, чьи родители погибли на Крымском мосту

Состояние девочки, пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту, оценивается как средней тяжести, ребенок в сознании и дышит самостоятельно, заявила утром 17 июля замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова. Ее доставили спецбортом в краевую больницу.
По словам чиновницы, сначала подростка доставили в Темрюкскую центральную районную больницу — там у нее диагностировали повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.
Поскольку пострадавшая находится в стабильном состоянии, было принято решение доставить девочку на вертолете в реанимацию Детской краевой клинической больницы. Там с ней будут работать ведущие специалисты, которые определят тактику лечения.
Сейчас жизни подростка ничего не угрожает, с ней работают психологи, отмечает Минькова.
Официальный телеграм-канал заместителя Губернатора Краснодарского края (соцблок)
В ночь с 16 на 17 июля на Крымском мосту был совершен теракт, сообщал ранее Следственный комитет РФ. В эпицентре оказался автомобиль семьи из Белгородской области — родители погибли, выжила девочка. Губернатор Вячеслав Гладков поручил оказать помощь ее близким. Последние новости о ситуации на мосту — читайте здесь. За всеми событиями следим в нашей онлайн-трансляции.