Эстонцы потратят рекордную сумму на HIMARS, ПВО и боеприпасы

Эстония инвестирует рекордную сумму в развитие своих вооруженных сил — план утвердил министр обороны республики Ханно Певкур.
Как сообщается на сайте ведомства 16 июля, план развития вооруженных сил Эстонии на 2024–2027 годы предполагает закупку реактивных систем залпового огня HIMARS, ракетных комплексов ПВО средней дальности, а также боеприпасов на рекордную сумму в 1,2 млрд евро. Планируется строительство новых казарм и складов боеприпасов, реконструкция взлетно-посадочных полос. Расходы на оборону в стране вырастут до 3% ВВП.
«Планирование является ключевой задачей в национальной обороне», — резюмировал Певкур.
Как писала «Фонтанка», в январе Россия понизила дипломатический уровень отношений с Эстонией, связав это с действиями властей республики.