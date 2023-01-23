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    Посла больше не будет. Россия понижает уровень дипотношений с Эстонией

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    Россия понизила дипломатический уровень отношений с Эстонией. Об этом 23 января сообщил российский МИД.

    Эстонского посла вызвали в МИД РФ, где ему заявили решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Дипломату предписано покинуть Россию до 7 февраля.

    «Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

    Уровень диппредставителя в обеих странах понизили до временного поверенного в делах. Всю ответственность за ситуацию МИД РФ возложил на эстонскую сторону.

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