РБК: В России у владельцев изъяли «Мерседесы» и «Ауди» на 200 млн по делу о мошенничестве в Чечне

Десяток премиальных автомобилей изъяли у новых владельцев в нескольких регионах России. Их арестовали по возбуждённому в Чечне уголовному делу и вернули в республику, пишет РБК со ссылкой на свои источники 11 июля.



Речь идёт об Audi RS Q8, BMW X5 M Competition и восьми Mercedes-Benz стоимостью от 10 до 28 миллионов рублей. По версии следствия, машины принадлежали жителю села Мескер-Юрт Каимову и были похищены в сентябре-декабре прошлого года под предлогом продажи. Деньги мужчине не выплатили, общий ущерб превысил 199 миллионов рублей.