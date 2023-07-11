РБК: В России у владельцев изъяли «Мерседесы» и «Ауди» на 200 млн по делу о мошенничестве в Чечне

Десяток премиальных автомобилей изъяли у новых владельцев в нескольких регионах России. Их арестовали по возбуждённому в Чечне уголовному делу и вернули в республику, пишет РБК со ссылкой на свои источники 11 июля.
Речь идёт об Audi RS Q8, BMW X5 M Competition и восьми Mercedes-Benz стоимостью от 10 до 28 миллионов рублей. По версии следствия, машины принадлежали жителю села Мескер-Юрт Каимову и были похищены в сентябре-декабре прошлого года под предлогом продажи. Деньги мужчине не выплатили, общий ущерб превысил 199 миллионов рублей.
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере полицейское следствие Шалинского района Чечни возбудило в марте. В конце месяца суд в Грозном вынес постановление об аресте автомобилей.
Они успели обрести новых владельцев. Их останавливали инспекторы в Москве, Липецке и Белгородской области. Для проведения выемки машин и опроса водителей из Чечни приехала группа оперативников. Издание сообщает, что все десять авто перевезены в республику.
Машины с пробегом покупали в одной из крупнейших сетей автосалонов и у частных лиц. Лишившись их, часть владельцев обратилась в полицию Москвы, заявив, что «целью возбуждения уголовного дела является изъятие автомобилей у добросовестных покупателей и транспортировка их на территорию Чеченской республики любой ценой».