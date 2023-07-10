Аномальное пекло, потопы и снег: что происходит с российским летом и когда это закончится

В Краснодарском крае уже вторую ночь подряд идут мощные ливни, поселок Мирный (на фото) эвакуируют из-за затопления Фото: Анна Грицевич / SOCHI1.RU Поделиться Поделиться





Июльская погода в российских регионах выглядит совершенно по-разному: кто-то изнывает от нестерпимой жары, кого-то затапливают мощные ливни, а где-то и вовсе выпал снег. Впору снова задаться вопросом: что происходит с летом в России? Нормальны ли такие перепады погоды и чего еще нам стоит ждать?

Из аномальной жары в снег Сразу в нескольких регионах России последние дни выдались (или только будут) аномально жаркими: в частности, это Курганская, Свердловская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская и Омская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ. При этом в некоторых из этих регионов перед испепеляющей жарой прошли сильные ливни (кое-где и с градом).

В Краснодарском крае тем временем чрезвычайная ситуация из-за ливней: в реке Хорота уровень воды поднялся до отметки «Опасное явление», из-за чего в Сочи людям рекомендовали оставаться дома или в безопасном месте. Поселок Мирный возле олимпийских объектов эвакуируют, приостановлены поезда в Абхазию, закрыто движение транспорта по Транскавказской автомагистрали в Южную Осетию. Из-за сильного ветра приостановлена работа Керченской переправы.

В Магаданской области и вовсе объявили экстренное предупреждение — там после 37-градусной жары внезапно выпал снег. Контрасты погоды — норма По словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, резкие перепады температур становятся обычным делом, а связано это всё с глобальным потеплением.

— Такие резкие перепады температур становятся сейчас рутинным делом, поскольку в период потепления климата увеличивается изменчивость погоды. Нормальная, обычная погода повторяется меньше, но чаще проявляются экстремальные события — очень жаркая погода, сухая и жаркая погода или прохладная с осадками, — рассказал Роман Вильфанд.



Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета и научно-технического совета Росгидромета.

Синоптик посоветовал россиянам не паниковать из-за резких перемен в погоде, по его словам, такие погодные контрасты — норма для июля. — Июль и прогнозировался контрастным, когда горячая волна сменяется более холодной. Точно спрогнозировать смерчи и другие подобные катаклизмы на фоне резких температурных изменений возможно не ранее чем за сутки, а то и несколько часов, — отметил Роман Вильфанд.

Также метеоролог отметил, что у специалистов не вызывают удивления новости об аномальной жаре, поскольку это полностью соответствует тенденциям изменения климата. — Речь идет не о каком-то резком скачке температуры, по сравнению с предыдущим рекордом температура выше всего на сотые доли градуса. В ближайшем будущем нас ждут новые температурные рекорды, может быть, еще этим летом, — сказал Вильфанд, добавив, что рост температуры связан с глобальным потеплением, вызванным антропогенными выбросами парниковых газов.

Климатолог Андрей Киселев, в свою очередь, рассказывал о том, что на погоду влияет не только глобальное потепление — на определенном промежутке времени происходят и другие изменения, более или менее заметные людям. — Например, меняется гидрологический цикл — на смену легким дождичкам приходят сильные ливневые дожди. Где-то усиливается режим сильных дождей, где-то — засухи. Меняется то, что происходит в атмосфере и океане, меняется их динамика — это простому человеку незаметно. Еще одно проявление — это учащение климатических катаклизмов. Чаще всего происходит явление, называемое «волны тепла» — когда на какой-то значительной территории не менее пяти дней температура превосходит климатическую норму не менее чем на пять градусов, — объяснил Андрей Киселев.



Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата».

По словам климатолога, в ближайшие годы сохранится тенденция на то, что средняя температура летом будет только увеличиваться, как и число аномальных событий.



— По статистике, те случаи, которые нанесли ущерб либо экономике, либо благополучию человека, сейчас происходят в два раза чаще, чем в конце прошлого века. Эта тенденция сохранится, что бы мы ни делали, поскольку климатическая система инерционна и должна переварить наши действия, а на это уходит время, и не маленькое, — пояснил Андрей Киселев.

Что предсказывали синоптики на июль

Согласно вероятностному прогнозу от Росгидромета, в некоторых регионах страны июль как раз и должен был стать дождливым. В частности, большое количество осадков ожидали на Таймыре, на Крайнем Севере Якутии, на Камчатке, в Приморском крае, на юге Хабаровского края и Амурской области. А вот засушливую погоду с дефицитом осадков предсказывали в отдельных районах Алтайского края и Республики Алтай. Кроме того, меньшее по сравнению с прошлым годом количество осадков ожидалось на юго-западе Якутии, на большей части Забайкальского края; а больше осадков — на Камчатке. Температуру выше нормы обещали на востоке Северо-Западного федерального округа, на большей части Уральского федерального округа, на севере Сибирского федерального округа и на западе и севере Якутии.

Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Мы подробно рассказывали о том, чего ожидают от погоды этим летом синоптики, и приводили подробный прогноз.

