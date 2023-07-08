    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    3 м/с, ю-з

    761мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.69eur99.82

    Ливень на юге Петербурга заставил водителей на КАД включить «аварийки»

    2243
    3 комментария

    Пока на севере Петербурга светит солнце, на юге города днем 8 июля настоящий ливень. Осадков столько, что на КАД в районе Таллинского шоссе водители едут с включенными «аварийками», передает корреспондент «Фонтанки».

    Местами ливневая система не поспевает за объемом обрушившейся на юг города воды.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Об ухудшении погоды предупреждает и региональное управление МЧС: местами ожидаются грозы и ливни.

    В северной части Петербурга, сообщают наши корреспонденты, погода, наоборот, радует.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КАДЛивень
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close