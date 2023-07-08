Ливень на юге Петербурга заставил водителей на КАД включить «аварийки»

Пока на севере Петербурга светит солнце, на юге города днем 8 июля настоящий ливень. Осадков столько, что на КАД в районе Таллинского шоссе водители едут с включенными «аварийками», передает корреспондент «Фонтанки».
Местами ливневая система не поспевает за объемом обрушившейся на юг города воды.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Об ухудшении погоды предупреждает и региональное управление МЧС: местами ожидаются грозы и ливни.
В северной части Петербурга, сообщают наши корреспонденты, погода, наоборот, радует.