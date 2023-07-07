В Кремле заявили, что внимательно следят за итогами переговоров Эрдогана и Зеленского

Российская власть будет внимательно следить за результатами переговоров президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 7 июля, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Мы будем очень внимательно следить за результатами переговоров», — сказал он (цитата по ТАСС).

Главы государств встретятся в пятницу в Стамбуле. Ожидается, основными темами переговоров станут перспективы урегулирования украинского кризиса и продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

