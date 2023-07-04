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    Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку в день мятежа Пригожина

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    26 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку по защите конституционного строя РФ во время мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом глава государства во вторник, 4 июля, заявил на саммите ШОС, передает РИА Новости.

    «Хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», — сказал Путин.

    Глава государства высоко оценил поддержку, а затем пообещал и дальше углублять связи с участниками ШОС.

    К раннему утру 24 июня бойцы ЧВК вошли в Ростов-на-Дону и оцепили ряд административных зданий, в том числе штаб Южного военного округа. ФСБ возбудила уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа после заявлений главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы проведенном обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал разобраться. Президент Владимир Путин назвал мятеж предательством.

    Около 20 часов стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко с одобрения Путина вел переговоры с Пригожиным и убедил того развернуться. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено и тот «уйдет в Белоруссию». Бойцов ЧВК, которые принимали участие в «походе», пообещали не преследовать «с учетом их заслуг на фронте», а тем, кто не участвовал, позволят подписать контракты с Минобороны. Поздно вечером ЧВК покинула Ростов-на-Дону вместе с танком, который стоял в воротах цирка. «Фонтанка» публиковала подробности, фотографии и видео «проводов».

    27 июня ФСБ заявила, что уголовное дело прекращено.

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    Комментарии 26

    Инкогнито202104 Июл 2023 в 12:59
    совсем ку ку
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 12:49
    и этотнаш президент? лишние два срока не пошли на пользу, вот бог и наказал
    +1−0
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