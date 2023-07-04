Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку в день мятежа Пригожина

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку по защите конституционного строя РФ во время мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом глава государства во вторник,
«Хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан», — сказал Путин.
Глава государства высоко оценил поддержку, а затем пообещал и дальше углублять связи с участниками ШОС.