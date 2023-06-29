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    «Прости нас, малыш». В Екатеринбурге к дому убитого ребенка пришли сотни человек

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    Фото: Анастасия Якупова / E1.RU
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    В Екатеринбурге у дома на Симферопольской улице, где жил шестилетний Далер, тело которого спустя три дня поисков, нашли в гараже, собирается стихийный митинг. Портал Е1.RU 29 июня сообщает о нескольких сотнях человек, которые пришли на место сбора с игрушками, цветами и свечами.

    Фото: Анастасия Якупова / E1.RU
    Фото: Анастасия Якупова / E1.RU
    Фото: Анастасия Якупова / E1.RU
    Фото: Анастасия Якупова / E1.RU
    Фото: Анастасия Якупова / E1.RU
    Фото: Анастасия Якупова / E1.RU
    Фото: Анастасия Якупова / E1.RU
    Фото: Анастасия Якупова / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Рядом с домом также дежурит полиция. На стене здания люди оставляют записки погибшему Далеру. «Прости нас, малыш», — пишут екатеринбуржцы. «Призываю сейчас всех помолиться об упокоении его души. Потому что это сейчас очень важно нам и ему», — говорит батюшка, который служит молебен.

    Пропавшего шестилетнего Далера, жившего с опекуншей, искали три дня. Как оказалось, пропал он гораздо раньше. В четверг тело ребенка нашли в одном из гаражей, труп был упакован в сумку. Женщина, которая была опекуном мальчика, задержана накануне. Пятеро ее детей — родные и приемные — помещены в интернат до приезда отца из зоны СВО.

    Фото: Анастасия Якупова / E1.RU

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    ЕкатеринбургУбили ребенка
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