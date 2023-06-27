Поезд в Петербург задерживается из-за ЧП на железной дороге в Крыму

Из-за повреждения железнодорожных путей в Крыму 27 июня задерживаются четыре поезда: поезда дальнего следования № 28Ч «Москва — Симферополь»

и № 180С «Евпатория − Санкт−Петербург», а также две пригородные электрички. Об этом сообщает местное издание ForPost со ссылкой на республиканский минтранс.

Пассажиров обещают перевозить по мультимодальной схеме с участием автобусов от станции «Владиславовка» до поселка Ленино.



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении путей в Кировском районе. Причину он не назвал.