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    Поезд в Петербург задерживается из-за ЧП на железной дороге в Крыму

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    7 комментариев

    Из-за повреждения железнодорожных путей в Крыму 27 июня задерживаются четыре поезда: поезда дальнего следования № 28Ч «Москва — Симферополь»

    и № 180С «Евпатория − Санкт−Петербург», а также две пригородные электрички. Об этом сообщает местное издание ForPost со ссылкой на республиканский минтранс.

    Пассажиров обещают перевозить по мультимодальной схеме с участием автобусов от станции «Владиславовка» до поселка Ленино.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о повреждении путей в Кировском районе. Причину он не назвал.

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    Комментарии 7

    Гость27 Июн 2023 в 10:15
    Собака
    +0−0
    Гость27 Июн 2023 в 10:14
    Аксёнов
    +0−0
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